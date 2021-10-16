السعودية تؤكد أنه لا تقدم في المحادثات مع إيران

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله من دخول المنطقة مرحلة خطيرة مع تسريع إيران أنشطتها النووية، مشيرا إلى أن المحادثات لم تُحرز "تقدمًا جوهريًا".



وقال وزير الخارجية السعودي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز ،مساء الجمعة، نحن قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان وندعو للتحرك بشكل عاجل.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على ضرورة أن توقف إيران سريعا أنشطتها التي تنتهك الاتفاق النووي، لأن تسريع تلك الأنشطة يدخل المنطقة في مرحلة خطر.

ودعا وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيات الحوثي لقبول مقترح وقف إطلاق النار.

وطالب حركة طالبان بانتهاج مسار توافقي مع المجتمع الدولي لجمع كل أطياف المجتمع الأفغاني.

وعن الأحداث في لبنان، قال نحن قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان وندعو للتحرك بشكل عاجل، خاصة أن أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء.

وشهدت بيروت، الخميس، واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتحكمة بها منذ أكثر من عامين.

وأسفرت الاشتباكات حتى الآن عن مقتل 7 أشخاص، هم ثلاثة عناصر من حزب الله توفي أحدهم، الجمعة، متأثراً بإصابته، و3 عناصر من حركة أمل، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء وجودها في منزلها، وأصيب كذلك 32 شخصاً آخرين بجروح.

ويسيطر منذ مساء الخميس هدوء على منطقة الاشتباكات وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني، ونصبه حواجز تفتيش للسيارات والآليات العابرة.