ما عدد الأيام التي يحق للمسافر فيها جمع وقصر الصلاة؟ السبر يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، عدد الأيام التى يرخص للمسافر فيها جمع وقصر الصـلاة.

وقال "السبر"، في تصريحات لبرنامج "يستفتونك" عبر فضائية "الرسالة"، إن هذه المسألة لها رأيان، الأول هو اتفاق عدد من أهل العلم على أنه يجب على المسافر الاكتفاء بالجمع والقصر في الصلاة مدة 4 أيام فقط من السفر.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن أن الرأي الثاني وهو الراجح -والله أعلم- أن الشخص ما دام مسافرًا فيترخص برخص السفر حتى يعود من سفره ما لم يستوطن الإقامة في البلد التي سافر لها، وله في ذلك الجمع والقصر.

وتابع: "من أدلة القول الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 18 يومًا وكان يقصر ويجمع، وبعض الصحابة مكثوا حبسهم الثلجي في بعض الدول، مدة 6 أشهر تقريبًا فترخصوا برخص السفر من ناحية الجمع والقصر".

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