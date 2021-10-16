من لحظة الوصول للطواف.. «شؤون الحرمين» تكشف خطة استقبال المصلين والمعتمرين

الرياض - محمد عبدالله - قال هاني الحيدر، المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، إنه إثر صدور الموافقة الكريمة بتخفيف الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلن رئيس شؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المصلين والمعتمرين والزائرين، الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، وتصريح العمرة والصلاة من تطبيق "توكلنا"، ابتداءً من يوم الأحد القادم.

وأضاف "الحيدر"، في تصريحات لقناة "السعودية"، أن رئاسة شؤون الحرمين مستعدة لهذه الخطوة منذ فترة طويلة بالتعاون مع كافة الجهات العاملة في الحرمين الشريفين، وذلك من خلال رفع الطاقة الاستيعابية إلى الحد الأقصى، مؤكدًا أن الرئاسة لديها خطط مدروسة لاستقبال المصلين والمعتمرين وسيتم الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية لجميع أدوار المسعى.

وتابع: "الخطة تستهدف استقبال المصلين والمعتمرين، من لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام عبر نقاط التفويج المتعددة وتوجيههم إلى الأبواب المتخصصة، ثم استقبالهم في صحن المطاف، الذي سيكون مخصصا للطواف فقط، وسيكون هناك العديد من المصليات لأداء سنة الطواف في الدور الأول، كما سيتم الاستفادة من المطاف بالدور الأول لاستقبال الطائفين، في حال الحاجة إليه".

وحول الصلاة، أكد المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، جاهزية كامل الطاقة الاستيعابية للتوسعة السعودية الثالثة بساحاتها الخارجية وأروقتها الداخلية وكافة مرافقهان وكذلك مصليات الدور الأول والأرضي من توسعة الملك فهد رحمه الله.

وشدد "الحيدر"، على استمرار العمل بالحصول على التصاريح من تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا"، بنفس الآلية السابقة، مضيفًا أن الجديد هو زيادة الطاقة الاستيعابية لتتوافق مع قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية.

واختتم: "نؤكد على الراغبين في أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وكذلك زيارة الروضة الشريفة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي، أهمية إبراز تطبيق توكلنا والتقيد بالمواعيد المحددة، حسب التصريح".

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