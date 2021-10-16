7 توجيهات من «التعليم» نظرًا لقرب موسم الأمطار.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، تضمن 7 توجيهات إلى جميع مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم والمعاهد الخاصة ورياض الأطفال ومكاتب التعليم.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم، أكدت أنه نظرا لقرب موسم الأمطار، ولما تقتضيه سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فإنه يجب التأكد من عدد من الملاحظات.

وأشارت إلى ضرورة نظافة جميع الأسطح من المخلفات والتأكد من عدم إنسداد الجراجير ( المرازيب )، والتأكد من عدم وجود تمديدات كهربائية وأفياش مکشوفة.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن وزارة التعليم شددت على ضرورة إحكام أغطية غرف التفتيش وخزانات المياه وبيارات الصرف، وإحكام الأعمال المدنية والتغطية للمظلات الداخلية والخارجية.

وشددت وزارة التعليم -بحسب مصادر «عاجل» - على ضرورة إحكام إقفال الشبابيك والأبواب بشكل جيد في نهاية الدوام المدرسي، وتفقد المدرسة بعد هطول الأمطار وقبل دوام الطلاب والطالبات للتأكد من عدم وجود أيأخطار.

كما أكدت ضرورة التأكد من إغلاق جميع الأجهزة الكهربائية والتكييف والإضاءة في نهاية اليوم الدراسي، بحسب مصادر «عاجل»، التي شددت على ضرورة معالجة أي ملاحظات تشكل خطورة.

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