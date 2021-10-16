رسوم الدخول تغضب زوار مهرجان فن البصر الترفيهي بالقصيم

الرياض - محمد عبدالله - آثار فرض منظمي مهرجان "فن البصر الترفيهي"، المقام بمنتزه الأمير فيصل بن مشعل بالبصر بمنطقة القصيم، رسوم دخول بواقع عشرة ريالات استياء زوار المهرجان وأهالي المنطقة الذين أكدوا أن المهرجان الذي يقام في المنتزه حق مشروع لأهالي المنطقة وزوارها لا يحق للمشغل فرض رسوم دخول.

وقال عدد من زوار المهرجان في تصريحات لـ«عاجل»، منذ انطلاقة المهرجان بتاريخ 1443/03/01هـ، لم يتم فرض رسوم دخول ولم يتم إعلان ذلك، مشيرًا إلى أنهم فؤجئوا بفرضها اليوم الجمعة تزامناً مع إجازة الطلاب التي تنتهي يوم الإثنين القادم.

وأشاروا إلى أن إدارة المهرجان لم تكتف بتأجير المواقع للأسر المنتجة والمحال والتي تترواح للمحل الواحد ١٥ ألف ريال خلال الأيام الثلاثين للمهرجان.

من جهته أوضح أحد أصحاب عربات الفود ترك لـ"عاجل" أن إدارة المهرجان تأخذ رسوم تأجيرية على أصحاب الفود ترك دون تحديد سعر موحد من بداية المهرجان لنهايته، مشيرًا إلى أنها إذا لاحظت تواجد كثافة زوار أخذت سعرًا أعلى، وإذا لاحظت قلة زوار المهرجان أخذت سعرًا أقل.

وتابع: من المفترض منحنا المواقع مجاناً دعماً لنا كشباب الوطن، كما تعودنا بجميع مهرجانات منطقة القصيم، التي تحظى برعاية ودعم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -أمير منطقة القصيم-.

وناشد عدد من المشاركين أمير المنطقة والجهات المختصة بالنظر بالرسوم الباهظة التي تفرض على الأسر المنتجة وعربات الفود ترك وأغلب مواقع ساحة المنتزه من قبل إدارة المهرجان.