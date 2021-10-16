أخصائي وبائيات يحذر من التهاون بالاحترازات: قد يعيدنا لما لا يحمد عقباه

الرياض - محمد عبدالله - طالب الدكتور عبدالله المليباري، أستاذ طب المجتمع والوبائيات المساعد، بعدم التهاون بالإجراءات الوقائية المتبعة، في ظل تخفيف قيود كورونا.

وقال المليباري، خلال مداخلة مع «نشرة التاسعة» بقناة «الإخبارية»، إن الشيء الذي يجب أن نعيه جميعًا أن الجائحة لا زالت مستمرة، فالخطر وأن قل، إلا أن التهاون والاستهتار ربما يعيدنا إلى ما لا يحمد عقباه.

وأضاف أنه يجب على المواطن والمقيم الآن اتباع الإرشادات والاحترازات في الماكن المغلقة وارتداء الكمامة مع الحفاظ على المسافة الآمنة، وغسل اليدين.

كما حذر من أننا ندخل الآن في موسم الإنفلونزا، وما قد يترتب عليها من مضاعفات، إضافة لوجود هذه الجائحة واستمرارها حول العالم، مشددًا على الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية.

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