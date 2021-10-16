مستشار: الطلبات الشكلية في إثبات تملك الأراضي غير محددة المدة

الرياض - محمد عبدالله - تحدث المستشار القانوني حمود الناجم، عن المهلة المتبقية لتلقي طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه إلى أن أحيانًا يكون هناك طلبات شكلية كأمر متعلق بالسجل المدني أو اسم الشارع وغيرها غير محددة المدة.

وأضاف "الناجم"، في تصريحات لبرنامج "ياهلا" عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن هذه الإجراءات الشكلية لا تؤثر في زيادة المساحة في الصك المطروح أمام اللجان، موضحًا أن الإشكالية التي تثير الانتباه وربما يكون فيها ملاحظات تتعلق بشبهات فساد وغيره هي المساحات الكبيرة.

وتابع: "المساحات الكبيرة تلك تثير الانتباه والاستغراب، مثل النظر في طلب حجج الاستحكام ألا تشتمل على سفوح جبال أو أودية أو الشعاب.. واللافت أن كثيرًا من حجج الاستحكام شاملة لهذه المساحات، وبالتالي إعادة النظر في استقطاع هذه المساحات وعمل مخطط لها بإعادة الهيكلية فيما تضمنته من مساحة ربما لم يتبقى من هذه الحجة إلا مساحة قليلة جدًّا".

كانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات قد تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أعلنت عن تبقى أقل من 60 يومًا على مهلة تلقي طلبات النظر في تملُّك المواطنين الأراضي بدون صكوك.

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