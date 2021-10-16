احتجاجات على إلزامية شهادة كورونا في إيطاليا

ولم تسجل سوى اضطرابات قليلة خلال الاحتجاجات التي تركزت في قطاع النقل والخدمات اللوجستية المتأثر بشكل خاص بهذا الإجراء لعدم تطعيم ما يصل إلى 40 % من موظفين.
وأفادت تقارير صحفية أن حوالي 300 عامل رصيف أقاموا اعتصاما عند مدخل ميناء جنوة (شمال غرب) لمنع الشاحنات من التسليم.
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