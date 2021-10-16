محمد الفلاح - تدمير مسيرة حوثية مفخخة قبل استهدافها جازان بالمملكة

السبت 16 أكتوبر 2021

نجحت دفاعات التحالف العربي في اليمن، السبت، في اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوبي المملكة.



وبحسب بيان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن فإن المسيرة الحوثية المفخخة كانت تستهدف مدينة جازان.

وهذه ثاني مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه جنوب السعودية وينجح التحالف في تدميرها خلال أقل من 48 ساعة.

وحتى مساء الجمعة، تمكن التحالف العربي لدعم الشرعية من تنفيذ 40 عملية استهداف آليات وعناصر مليشيات الحوثي بالعبدية والقرى المحيطة خلال الساعات 24 الماضية.