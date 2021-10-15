شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المدينة تستعيد 6 مركبات وتضبط سارقيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من استعادة (6) مركبات مسروقة، وجزء من مجوهرات سرقت من محل للذهب، والقبض على الجناة، وهم (6) مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.