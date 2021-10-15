شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان العلا للتمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، فعاليات مهرجان العلا للتمور بنسخته الثانية في منطقة "الفرسان"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لإتاحة الفرصة لمزارعي العلا وأفراد المجتمع والمهتمين في قطاع التمور من المشترين والمستثمرين لتسويق منتجاتهم داخل المملكة وخارجها.

ويمتد المهرجان لثلاثة أسابيع، حيث ستقام أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وستخصص الفترة الصباحية للمزاد التجاري، من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، وستخصص الفترة المسائية لسوق التمور، وذلك من الخامسة عصراً وحتى الحادية عشر مساءً، حيث سيضم المهرجان فعاليات متعددة من ضمنها الأسر المنتجة للحِرف اليدوية ذات العلاقة بالنخيل وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

وتتميّز محافظة العلا بما يزيد عن مليوني وثلاثمائة ألف نخلة، يتجاوز إنتاجها نحو 90,000 طن من التمور سنوياً، ويُعد تمر "البرني" هو أكثر أنواع التمور شيوعاً، حيث يمكن العثور على 3 أنواع منه في النخلة نفسها، مثل "المبروم والمشروك والعادي" وغيرها من الأنواع الأخرى المختلفة.