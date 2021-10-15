اخبار السعوديه

«تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء».. ولي العهد يحقق تنمية شاملة وغير مسبوقة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء».. ولي العهد يحقق تنمية شاملة وغير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تطوير وتنمية مختلف مناطق المملكة ورفع جودة الحياة

- استغلال المقومات السياحية تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030

‏يأتي الأمر الملكي، بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء ليؤكد حرص سمو ولي العهد – حفظه الله – على تطوير مناطق ومحافظات المملكة واستغلال مقوماتها الطبيعية وميزاتها التنافسية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.

ويهدف سمو ولي العهد – حفظه الله – إلى تطوير وتنمية مختلف مناطق المملكة ورفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية فيها.

دعم سمو ولي العهد – حفظه الله – اللامحدود لتطوير مختلف مناطق المملكة واستغلال المقومات السياحية فيها لجعلها وجهات سياحية منافسة عالميا تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030.

اهتمام سمو ولي العهد – حفظه الله – بتحقيق تنمية شاملة وغير مسبوقة لمختلف مناطق ومحافظات المملكة وليس المدن الكبرى في المملكة فقط.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا