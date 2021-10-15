«تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء».. ولي العهد يحقق تنمية شاملة وغير مسبوقة

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الدمام - شريف احمد - - تطوير وتنمية مختلف مناطق المملكة ورفع جودة الحياة

- استغلال المقومات السياحية تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030

‏يأتي الأمر الملكي، بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء ليؤكد حرص سمو ولي العهد – حفظه الله – على تطوير مناطق ومحافظات المملكة واستغلال مقوماتها الطبيعية وميزاتها التنافسية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.

ويهدف سمو ولي العهد – حفظه الله – إلى تطوير وتنمية مختلف مناطق المملكة ورفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية فيها.

دعم سمو ولي العهد – حفظه الله – اللامحدود لتطوير مختلف مناطق المملكة واستغلال المقومات السياحية فيها لجعلها وجهات سياحية منافسة عالميا تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030.

اهتمام سمو ولي العهد – حفظه الله – بتحقيق تنمية شاملة وغير مسبوقة لمختلف مناطق ومحافظات المملكة وليس المدن الكبرى في المملكة فقط.