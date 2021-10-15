بعد تعيينه وزيرًا للصحة بديلًا عن توفيق الربيعة.. من هو فهد الجلاجل؟

الرياض - محمد عبدالله - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًا بإعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه، وتعيين فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وزيرا للصحة.

وقال الجلاجل في أول تغريدة بعد تعيينه وزيراً للصحة: "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بتعييني وزيراً للصحة سائلًا المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن".

كما غرد وزير الصحة السابق توفيق الربيعة قائلا: الزملاء والزميلات بالقطاع الصحي، أتقدم بالشكر والامتنان لكم جهودكم المخلصة في القطاع الصحي. سعدت بالعمل معكم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلمت منكم الكثير، بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. فخورون بكم.

وأضاف الربيعة "أتقدم بالتهنئة لزميلي معالي م. فهد الجلاجل، على تعيينه وزيراً للصحة، عملت معه سنوات طويلة وكان متميزاً ومخلصاً ومتفانياً في عمله، أسأل الله له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم.

• السيرة الذاتية لوزير الصحة فهد الجلاجل:

- تولى فهد الجلاجل، منصب وزير الصحة بدءًا من اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، وهو عضو مجلس إدارة كل من "هيئة الهلال الأحمر السعودي" منذ مايو 2017، و"الهيئة العامة للغذاء والدواء" منذ يوليو 2017، و"مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث"، و"المجلس الصحي السعودي".

- حاصل على ماجستير في علوم الحاسِب عام 2007 من "جامِعة سينت جوزيف"، بولاية بنسلفانيا الأميركية، وبكالوريوس في علوم الحاسِب عام 2001 من "جامعة الملك سعود"، وشهادة تنفيذية في القيّادة والإدارة عام 2009 من جامعة "MIT" بالولايات المتحدة الأميركية.

- شغل منصب نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير بين يونيو 2016 وأكتوبر 2021، كما تولى عدة مناصب في "وزارة التجارة والصناعة"، منها: نائب وزير حماية المستهلك بين 2011 و2016، ورئيس قسم المعلومات، ومستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بين 2008 و2011، ووكيل الوزارة لشؤون المستهلك، كما تولى منصب مدير عام تقنية المعلومات في "الهيئة العامة للاستثمار" بين 2001 و2006، ومدير الشبكات والتشغيل في الهيئة ذاتها.

- شغل عضوية مجلس إدارة كل من"الخطوط الجوية العربية السعودية" بين 2015 و2017، و"المؤسسة العامة للحبوب" بين 2013 و2017، و"صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف" بين 2011 و2016، و"الهيئة العامة للاستثمار" بين 2014 و2016، و"الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة" بين 2012 و2016، و"الهيئة العامّة للسياحة والآثار" بين 2010 و2012، و"مجلس الجمعيات التعاونية"، و"شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني".

- كذلك عمل مديراً لمشروع تعريب نُظم التشغيل مفتوحة المصدر في "جمعيّة الحاسِبات – مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة"، وكان عضواً في مجلس "الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية" بين 2011 و2018، وعضواً في "مجلس منطقة الرياض" بين 2010 و2012.