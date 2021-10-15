هل كفالة الشخص لعاملين يؤثر على دعم ريف؟.. البرنامج يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف» مدى تأثير كفالة المستفيد لعاملين على الحصول على الدعم المقدم من ريف، مشيرة إلى شروط الحصول على الدعم.

وأكد برنامج ريف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن وجود عامل على كفالة المستفيد الشخصية لا يؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة.

وكان برنامج ريف أكد أن مستفيد التأهيل الشامل غير مستحق للدعم في برنامج ريف، مشيرة إلى أن الضمان الاجتماعي لا يؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة.

شروط التسجيل بدعم الريف

فيما أوضحت منصة ريف، شروط الحصول على دعم الريف التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الأسر المنتجة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي/سعودية الجنسية

- ألا يكون المتقدم/المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

- ألا يقل عمره عن 22 عامًا.

- أن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

- أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

- لا يجب أن يتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي.

- لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاثة برامج فقط.

- يجب أن تمتلك حسابًا بنكيًا.

خطوات التقديم على دعم ريف

وأوضحت منصة ريف، آلية وطريقة وكيفية القيام بالتسجيل على دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املأ كافة البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف.

- أدخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

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