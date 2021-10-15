شرطة المدينة: الإطاحة بـ6 مواطنين واستعادة 6 مركبات ومجوهرات مسروقة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، الجمعة، استعادة 6 مركبات مسروقة، وجزء من مجوهرات سرقت من محل للذهب، والقبض على 6 مواطنين في العقد الثالث من العمر.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من استعادة (6) مركبات مسروقة، وجزء من مجوهرات سرقت من محل للذهب، والقبض على الجناة، وهم (6) مواطنين في العقد الثالث من العمر.

وأكد متحدث شرطة المدينة، إيقاف المتهمين واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

اقرأ أيضًا:

«الحصيني»: غدا أول الوسم.. أهم مواسم الأمطار