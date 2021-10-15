بعد إعفائه من الصحة وتعيينه وزيرًا لـ«الحج».. الربيعة يوجه 3 رسائل

الرياض - محمد عبدالله - توجه وزير الحج والعمرة الجديدة توفيق الربيعة، بالشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الثقة الملكية، معبرًا عن سعادته وشرفه بخدمة ضيوف الرحمن.

وقال وزير الحج والعمرة، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «أسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة».

وتوجه وزير الحج إلى زملائه وزميلاته بالقطاع الصحي، بالشكر والامتنان على جهودكم المخلصة في القطاع الصحي، مؤكدًا أنه سعد بالعمل معهم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلمت منهم الكثير.

وتابع وزير الحج: بدعم القيادة استطاعت الفرق الصحية تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. فخورون بكم.

كما تقدم بالتهنئة لوزير الصحة الجديد فهد الجلاجل، قائلا: «عملت معه سنوات طويلة وكان متميزاً ومخلصاً ومتفانياً في عمله. أسأل الله له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم».

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