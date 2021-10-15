هيئة الغذاء والدواء: 5 نصائح عند استخدام قلم الإنسولين

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الغذاء والدواء نحو 5 نصائح يجب اتباعها بعد استخدام قلم الإنسولين، مشيرة إلى ضرورة عدم مشاركته مع الآخرين.

ونصحت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة بنحو 5 نصائح عند استخدام قلم الإنسولين وهم كما يلي:

1-تخلص من الإبرة في المكان المناسب وضعها في حاوية صلبة يمكن غلقها.

2-سجل تاريخ الفتح فصلاحية قلم الإنسولين بعد الفتح من 7-28 يومًا، يعتمد على نوع القلم، مع ضرورة مراجعة النشرة الداخلية.

3-التخزين قبل الفتح في الثلاجة بين 2- 8 درجات مئوية.

4-احفظ الإنسولين بعد الفتح في درجة حرارة الغرفة، أي أقل من 30 درجة مئوية.

5-احذر من تعريض الإنسولين لأشعة الشمس لأنه يؤثر على سلامته.

إرشادات قبل شراء قلم الأنسولين

أكدت هيئة الغذاء والدواء ضرورة عدم مشاركة قلم الأنسولين مع الآخرين، لافتة إلى أنه عند شراء القلم يجب التأكد من أنه مرخص من الهيئة، بالإضافة إلى وجود ضمان للجهاز، مع وجود كُتيب إرشادات باللغة العربية لشرح كيفية الاستخدام، وأكدت أهمية الاطلاع على تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأشارت الغذاء والدواء إلى أنه انطلاقًا من رسالة الهيئة في حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، لذلك تحث جميع متناولي جرعات الإنسولين من اتباع تعليمات السلامة الصحية سواء عند شراء القلم أو عند استخدامه.

وذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هذه الإرشادات تجنب المستخدمين التداعيات المرضية لداء السكري، كما أكدت الهيئة أهمية عدم مشاركة قلم الإنسولين مع الاخرين فهو للاستخدام الشخصي فقط.

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