وزير الخارجية يناقش مع وفد أمريكي جهود التوصل لحل سياسي باليمن

الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغوريك، ومديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي السفيرة باربرا ليف، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يال لامبرت، وذلك على هامش زيارة سموه للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية، وفرص تعزيزها في المجالات كافة، كما ناقش اللقاء الجهود السعودية الأمريكية في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتناول اللقاء جهود المملكة ومبادراتها للوصول إلى حل سياسي في اليمن الشقيق بما يدعم التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى التطرق إلى أبرز المستجدات بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في هذا الشأن، ودعم إيران للميليشيات الإرهابية التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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