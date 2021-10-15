الآسيوي يختار عبدالجواد ومشبب زياد ضمن الفريق الفني لمباريات دوري أبطال آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المحاضرين السعوديين محمد عبدالجواد ومشبب الزياد، ضمن الفريق الفني الذي سيتواجد في مباريات دوري أبطال آسيا التي تحتضنها المملكة.

وتستضيف المملكة غدًا السبت مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب”، كما ستحتضن نهائي البطولة في نوفمبر المقبل.

يذكر أن ممثّلَي الوطن فريقَي النصر والهلال سيخوضان مباراتي الدور ربع النهائي أمام كلٍّ من بيرسيبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي على الترتيب، فيما تقام مباراة الدور نصف النهائي يوم 19 من الشهر ذاته.