رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهانٍ بعيد 14 أكتوبر من رؤساء وامناء عموم عدد من الاحزاب

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس برقيات تهانٍ، بمناسبة العيد الـ58 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، من عدد من قادة الأحزاب السياسية الوطنية.

حيث تلقى رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن امين ابوراس برقية تهنئة من الامين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي الشيخ محمد عبدالله غانم أبوغانم، هنأ فيها الشيخ صادق أمين ابوراس وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام والشعب اليمني بالعيد الـ58 لثورة ال١٤من أكتوبر المجيدة التي تمكن شعبنا من النصر على المستعمر البريطاني ونيل الاستقلال الوطني برحيل اخر جندي بريطاني عام ١٩٦٧م، متمنياً أن يتحقق للشعب اليمني النصر على الاعداء المعتدين على وطننا وشعبنا اليمني العظيم وان يتحقق لشعبنا النصر وكل ما يصبوا إليه من تقدم وازدهار وتطور ونماء..

كما تلقى برقية تهنئة مماثلة من الاستاذ خالد جيوب الردفاني الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عبر فيها باسمه شخصياً ونيابة عن قيادة وقواعد حزب جبهة التحرير عن خالص التهاني وأصدق التبريكات لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابورس، ومن خلاله إلى كل جماهير الشعب اليمني العظيم، بهذه المناسبة الوطنية العظيمة والغالية على كل شعبنا اليمني العظيم كونها احتفاء بتاريخ عظيم سطره رجالات اليمن الاحرار ليتمكنوا من صنع فجر حياة ومستقبل جديد لوطننا وأمتنا اليمنية العظيمة الفجر المشرق الذي عمد بدماء الاحرار ليحطموا الاسطورة الاستعمارية لتنهزم أمام عزائم وتضحيات شرفاء اليمن ورجالها الاحرار ويطردوا المحتل الغاشم من ارضنا شر طردة ليؤسسوا نظام جمهوري انطلق بيمننا الحبيب نحو ٱفاق الحرية والتقدم والتطور.

وأكد الردفاني في برقية التهنئة، أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية هو تخليدا لذكرى وتضحيات اولئك الاحرار لنستلهم من تاريخهم معاني التضحية والفداء في حب الوطن والدفاع عنه وعن ثراه الطاهرة.. وكل عام وانتم ووطننا وأمتنا اليمنية العظيمه بألف خير.

وتلقى رئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين ابوراس برقية تهنئة بعيد 14 أكتوبر، من الأمين العام لحزب الحوار الوطني الأستاذ مختار يونس، هنأه فيها وكل قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام ومن خلالهم إلى كافة جماهير الشعب اليمني العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ٥٨ لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، هذه الثورة التي انطلقت شرارتها من قمم جبال شمسان وردفان وأحرقت بنارها جنود الاستعمار البريطاني، وقضت على أحلامه في البقاء والتوسع والتمدد على الأرض اليمنية، رغم الفترة الطويلة التي مضت على تواجده واحتلاله لجنوب الوطن الأمر الذي جعله يعتقد في نفسه بأن رحيله من اليمن أصبح غير واردا، وعصيا على أي قوة أيا كانت.. مؤكداً في برقيته أن الثورة التي اشتعلت في قلب كل اليمنيين وخصوصا من أبناء جنوب الوطن كاشتعال الجمر من تحت الرماد، كانت أكبر وأعظم من قوة وهمة ومخططات المحتل البريطاني مما دفعه للاستسلام والرحيل ومغادرة اليمن، ساحبا ومجرجراً خلفه ذيول الهزيمة والخزي والعار.

وقال الأمين العام لحزب الحوار الوطني في برقية التهنئة التي بعثها إلى رئيس المؤتمر، كم هو مؤسف جدا أن تحل علينا هذه الذكرى واليمن بأكمله يعاني من عدوان ظالم وحصار جائر، وجنوب الوطن على وجه الخصوص، يأن تحت وطأة الصراع والإنفسام الداخلي ويشكوا تواجد القوات الإجنبية على أرضه، وهو ما يعيد إلى أذهاننا وكل اليمنيين تلك الحقبة الزمنية البائسة التي عانا منها جنوب الوطن لعقود من الزمن في القرن الماضي، لكن إيماننا الكبير بالله سبحانه وتعالى وثقتنا بأحفاد أحرار وثوار ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة، يجعلنا على ثقة كاملة بأن الفرج والنصر قريب، وأن المحتل الجديد سيرحل، والعدو سيهزم، وسيعود الأمن إلى جنوب الوطن وسيعم الخير والسلام والوحدة كل ربوع اليمن.