شرطة القصيم تضبط مواطنًا ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال في عدد من المناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، الجمعة، القبض على مواطن، ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على مواطن في العقد الخامس من العمر، ارتكب (30) جريمة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق، تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقدام عاملات، واستيلائه على مبالغ مالية بلغت مليون و500 ألف ريال.

وأكد متحدث شرطة القصيم، أنه جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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