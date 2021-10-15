استشاري: 24% من سكان المملكة مصابون بالسكري.. وهذه الأطعمة السبب

الرياض - محمد عبدالله - قال د. ناصر الجهني، استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكري، إن 24% من سكان المملكة من فئة ما فوق 30 عامًا مصابون بمرض السكري، حسب دراسة محلية.

وأضاف "الجهني"، في تصريحات لفضائية "الإخبارية"، إن النوع الأول من السكري يشكل أقل من 10% من نسب الإصابة، ويكون بسبب خلل في الجهاز المناعي؛ حيث يعاجم خلايا البنكرياس فلا تفرز الأنسولين، مؤكدًا أن النوع الأول لا علاقة له بالبدانة، وعلاجه عادة يكون بحقن أو أقراص الأنسولين.

وأكد استشاري السكري أن النوع الثاني والذي يمثل نحو 90% من الإصاباتن سببه الرئيسي زيادة الوزن أو البدانة الناتجة عن الأكل غير الصحي، وهنا لا بد للأشخاص والمسؤولين في الدول والوزارات محاربة البدانة بكل ما استطاعوا من قوة لتجنب الإصابة بداء السكري ومضاعفاته.

وتابع: "السكريات والحلوى والكيك، والمعجنات والخبز الأبيض، من أسباب البدانة، والأخير بالتحديد ومعه الأرز الأبيض والبطاطا والذرة ومنتجات الطعام من النشويات تسمى السكر الخفي، حيث تجعل المصاب بداء السكري غير منتظم، لذلك يفضل دائمًا تناول الحبوب الكاملة".

وأوضح "الجهني" أنه بالإضافة إلى ما سبق من مسببات داء السكري، هناك أيضًا عم ممارسة الرياضة، فضلًا عن تشكيل العنصر الوراثي عاملاً أساسيًا للإصابة بداء السكري كإصابة الأب أو الأم أو الأخت، كما أنه كلما تقدم الإنسان في العمر تزيد نسبة الإصابة بالسكري.

وأشار استشاري الباطنة والسكري إلى أن أي أكل يزيد الوزن والوجبات السريعة مثل "الهامبرغر والأكل المقلي كالبروستد" يسبب ممانعة للأنسولين والإصابة بداء السكري، فكلما زادت السعرات الحرارية في الأكل كلما تخزن على شكل دهون وزاد الوزن وارتفعت قابلية الإصابة بالسكري.

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