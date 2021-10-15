مستشار قانوني يوضح حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية

الرياض - محمد عبدالله - كشف المحامي والمستشار القانوني عماد الحميدان حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية.

وقال الحميدان، في تصريحات لبرنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية": "ذكر المنظم حالتين من إعفاء العقوبة، من ذلك التوبة قبل ارتكاب الجريمة والتبليغ عن النفس هنا يعفى الجاني من العقوبة، وكذلك في نظام مكافحة المخدرات، لو أهل صاحب المواد المخدرة اشتكوه أو أبلغوا عنه، يعالجونه دون عقوبة".

وتابع الحميدان: "أما الإعفاء الثاني بعد العلم بالجريمة من الجهات المختصة، هنا يشترط القبض على الجناة إن كانوا متعددين، أو مصادرة جميع الأجهزة، فهنا يكون فيها إعفاء من العقوبة".

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