حساب المواطن: 7 خطوات لتغيير الحالة الوظيفية لمستفيدي «ساند»

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج حساب المواطن خطوات تغيير الحالة الوظيفية إلى مستفيدي برنامج ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل.

وأوضح حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني أنه في حال كان المستفيد من ساند بشكل كامل ١٠٠٪؜ يلزمه حذف الدخل من قطاع خاص وإدخال دخله من ساند.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال كان المستفيد بشكل جزئي من برنامج ساند فيجب التعديل على الدخل من قطاع خاص وإضافة الدخل من ساند، وذلك عبر الخطوات التالية:

1-الدخول على البوابة الإلكترونية «اضغط هنا»

2-تفاصيل الطلب.

3-الإفصاح عن الدخل.

4-تعديل الحالة الوظيفية.

5-يجب حذف الدخل القديم قبل إضافة الدخل من ساند.

6-إضافة الدخل.

7- حفظ المعلومات.

استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 47

وكان برنامج حساب المواطن أعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 47، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط، اضغط هنا.

وأكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن البرنامج قدم 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.

كما صرف برنامج حساب المواطن خلال الدفعة 47، نحو 23 مليون ريال عبارة عن تعويضات للدفعات السابقة، كما أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن البرنامج صرف نحو 105 مليارات ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ47 لشهر أكتوبر.

اقرأ أيضًا:

بدء استقبال طلبات الاعتراض على استحقاقات «الدفعة 47»

أسباب تجميد حساب المواطن