«التعليم» تقسم شاغلي الوظائف التعليمية لـ5 فئات.. وتحدد إجازات نهاية الأسبوع المطولة وما بين الفصول

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت وزارة التعليم قرارًا ينظّم إجازات نهاية الأسبوع المطولة، والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة؛ لشاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم، خلال العام الدراسي 1443هـ.

وقسمت وزارة التعليم شاغلي الوظائف التعليمية إلى 5 فئات، الفئة الأولى: «شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة»، فيما الفئة الثانية «شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن (60%)».

أما الفئة الثالثة فهي شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفي مكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60، فيما كانت الفئة الرابعة لمديري مكاتب التعليم ومساعديهم وشاغلي الوظائف الإدارية.

أما الفئة الخامسة فهي التي تضم منسوبي المدارس (معلمين وإداريين)، بحسب وزارة التعليم التي قالت إنه يتحسب 60٪ في كل فصل دراسي وفق المعادلة التالية: مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد على عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد.

وأكدت أن الفئتين الأولى والثانية يتمتعون بإجازات نهاية الأسبوع المطولة وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما تتمتع الفئتان الثالثة والرابعة والخامسة بالإجازات كاملة.

وبشأن الإجازة بين الفصول الدراسية، قالت وزارة التعليم إن الفئتين الأولى والثانية، يتمتعون بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما تتمتع الفئات الثالثة والرابعة الدراسية بالإجازات بالتناوب بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

أما الفئة الخامسة فتتمتع بالإجازات كاملة، بحسب وزارة التعليم، التي قالت إن الإداريين والإداريات في الوزارة وإدارات التعليم يتمتعون بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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