بالفيديو..«الموارد البشرية» تحدد شروط وخطوات تظلم الموظفين عبر مسار

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وخطوات تظلم الموظفين الحكوميين عبر منصة مسار.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن خدمة تظلم الموظفين تمكن المستخدمين من رفع التظلمات ومتابعتها والرد عليها من قبل الجهات المعنية كما وتتيح الاطلاع على الإفادة إلكترونيًّا.

شروط التظلم

​​وأضافت وزارة الموارد البشرية أن شروط تظلم الموظفين الحكوميين عبر منصة مسار تتطلب أن يكون المستخدم سعودي الجنسية، وأن يكون للمستخدم صلاحية على الخدمة، ويكون للمستخدم وجود حساب في النفاذ الموحد.​

خطوات التظلم

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن خطوات تظلم الموظفين الحكوميين عبر منصة مسار تتمثل في ما يلي:

1-الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

2-من «خدمة التظلمات» اضغط على «تقديم تظلم».

3-ملء بيانات المتظلم.

4-اختر من القائمة المنسدلة الموضوع الرئيسي والفرعي للتظلم، واسم الجهة المرفوع عليها التظلم.

5-كتابة وصف للتظلم.

6- إرفاق الملفات.

7- الموافقة على صحة البيانات المدخلة.

8- الضغط على إرسال وستظهر نافذة «تم إرسال طلبكم بنجاح» ثم يضغط موافق.

ويستطيع الموظف استعراض طلب التظلم من قائمة التظلمات من خلال الضغط على «طلبات التظلم» والبحث عنه بالموضوع الرئيسي والفرعي وسيظهر له رقم التظلم ويستطيع متابعته، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

وفي حالة أراد الموظف إلغاء طلب التظلم، يضغط على «إلغاء الطلب» ويكتب سبب الإلغاء، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

اقرأ أيضا:

الموارد البشرية تطلق نسخة محدثة من منصة «مسار»

بـ«خطوات بسيطة».. هكذا يمكنك التقديم على طلب ترقية عبر منصة مسار