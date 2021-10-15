مختص: نترقب بيان «وقاية» لتوضيح تفاصيل قرار تخفيف الاحترازات

الرياض - محمد عبدالله - قال محمد السنان مختص في الشأن الصحي: إنه من المتوقع صدور بيان من هيئة الصحة العامة "وقاية" لتوضيح تفاصيل قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وأضاف السنان، لـ"نشرة النهار"، على قناة "الإخبارية": "دائما القرارات تصدر بشكل عام، ولكن تفصيلها يكون من دور الجهات المختصة، والجهة المختصة هي هيئة الصحة العامة وقاية، وهناك بيان قد يصدر من هيئة الصحة العامة اليوم أو صباح الغد، لأن هذه الإجراءات مهمة، وعادة لا يصدر بيان الداخلية إلا وبيانات الصحة العامة تكون جاهزة.

وقال "سيكون هناك حفلات زواج ومناسبات اجتماعية بالأماكن المفتوحة، ولكن لن يكون هناك تصافح، ولن يكون هناك نزع للكمامة بالأماكن المغلقة، وسيكون هناك ضوابط بشأن الأماكن المغلقة، وتوضيح هل المجمع التجاري سيحتسب مكان مغلق أو مفتوح، والممشى الذي يعج بالرياضيين أيضا، سيكون هناك توضيح لهذه الضوابط.

وتابع السنان "أعتقد أننا سنعود للحياة الطبيعية قريبا، لكن ينقصنا بعض التفاصيل البسيطة للتوضيح بشأن المصافحة ونزع الكمام في أماكن ضيقة، ونحن نسير في الطريق الصحيح".

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أعلن أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم ـ ولله الحمد ـ في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021م.

ومن ضمن تلك الإجراءات الجديدة، عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

كذلك تشمل الإجراءات إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها، والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

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