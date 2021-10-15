بعد تخفيف الاحترازات.. ما المقصود بالأماكن المفتوحة ومتى نعود للحياة الطبيعية؟ استشاري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أعرب د. وائل باجهموم، استشاري الأمراض المعدية، عن سعادته بقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة، مؤكدًا أنه بداية جني الثمار بعد كفاح طويل وتعب والحرمان من أشياء كثيرة للوصول إلى هذا الوضع.

وقال "باجمهوم"، في تصريحات لفضائية "الإخبارية"، إن الوصول للوضع الحالي نتاج جهود وتعاون كبير بين حكومة خادم الحرمين الشريفين والوزارات المعنية والمواطن والمقيم على أرض المملكة، ويكفينا فخرًا أننا من أوائل الدول التي بادرت بإجراءات مكافحة جائحة كورونا وكنا مثالاً يحتذى أمام العالم.

وأضاف استشاري الأمراض المعدية، أن من أهم النقاط التي وردت في بيان الداخلية، هو عدم الإلزام بارتداء الكمامة بالأماكن المفتوحة، موضحًا المقصود بالأماكن المفتوحة وهي "كل مكان جيد التهوية وبه مجرى هواء مستمر وليس به سقف".

ودعا "باجمهوم"، المواطنين إلى عدم التعجل في جني الثمار، قائلاً: "نحن الآن في بداية طريق الحياة الطبيعية.. ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأماكن المغلقة وما زال الحرص ضروري كغسل الأيدي وأخذ الحيطة والحذر في حال وجود شخص ظهرت عليه أعراض، حتى نبدأ بداية صحيحة ونعود للحياة الطبيعية".

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