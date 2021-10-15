مسؤول: ارتفاع استقدام العمالة المنزلية لا يتجاوز 15%.. والأسعار الحالية عادلة

الرياض - محمد عبدالله - قال أمين لجنة الاستقدام بغرفة أبها فيصل الأسمري، إن ارتفاع استقدام العمالة المنزلية لا يتجاوز 15% والأسعار الحالية عادلة.

وأضاف الأسمري لقناة "الإخبارية": "قبل جائحة كورونا وصلت أسعار استقدام العمالة من دولة أوغندا لـ7 آلاف ريال، ووصل سعر استقدام العاملة الفلبينية قبل الجائحة بأسابيع 15 ألف ريال".

وتابع أن الارتفاع لا يتجاوز 10 أو 15% من ناحية الاستقدام فقط لا غير، الذي ارتفع هو ضريبة القيمة المضافة وتكاليف الحجر المؤسسي، التكلفة التشغيلية على كل مكاتب الاستقدام، كما تعدلت لوائح الإسكان والإيواء للعمالة مرتين تقريبًا خلال السنتين الماضية".

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