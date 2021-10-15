إحباط محاولة تهريب أكثر من ربع طن من مادة القات المخدرة بجازان.. وضبط مهربيها

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، إحباط تهريب 296 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على مهربيها وهم 3 مواطنين و11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وقال مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، إن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت من إحباط تهريب (296) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على مهربيها وهم (14) متهمًا، (3) مواطنين و(11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأكد المسؤول الأمني، أنه جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.