مدير تعليم نجران يشارك المتطوعين إزالة التشوه في المدارس

وشملت دهان عدد من المرافق التعليمية وطمس الكتابات المشوّهة للمظهر العام. وأوضح مدير عام تعليم نجران فهد بن صالح عقالا أن المشاركة التطوعية تأتي تحقيقاً لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في إزالة التشوه البصري، ومن توجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حيث تأتي للإسهام في معالجة التشوه البصري والحد من هذه الظاهرة، ضمن أنشطة التعليم في مجال المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم المحافظة على المكتسبات، والمباني التعليمية، ورفع الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية.
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