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مدير تعليم نجران يشارك المتطوعين إزالة التشوه في المدارس

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واصلت إدارة تعليم منطقة نجران، أمس، أعمالها في تحسين ومعالجة مظاهر التشوّه البصري في محافظة حبونا من خلال دهان عدد من مدارس المحافظة بمشاركة مدير تعليم نجران فهد بن صالح عقالا، ومدير مكتب التعليم بحبونا فيصل آل رشه، ومجموعة كبيرة من المتطوعين.

وشملت دهان عدد من المرافق التعليمية وطمس الكتابات المشوّهة للمظهر العام. وأوضح مدير عام تعليم نجران فهد بن صالح عقالا أن المشاركة التطوعية تأتي تحقيقاً لرؤية ولي العهد الأمير ، في إزالة التشوه البصري، ومن توجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حيث تأتي للإسهام في معالجة التشوه البصري والحد من هذه الظاهرة، ضمن أنشطة التعليم في مجال المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم المحافظة على المكتسبات، والمباني التعليمية، ورفع الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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