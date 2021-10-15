القبض على مواطن ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على مواطن في العقد الخامس من العمر، ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق، تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقدام عاملات، واستيلائه على مبالغ مالية بلغت (1,500,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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