إغلاق بوابات سد وادي بيش

أغلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، بوابات سد وادي بيش بمنطقة جازان بعد أن استمر فتحها لمدة شهر، لتغذية حقل آبار الشرب وأبار المزارعين على مجرى الوادي.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد آل عطيف، أن كمية المياه التي تم تصريفها بلغت 20 مليون متر مكعب، جرى خلالها ري 1080 هكتاراً من الأراضي الزراعية.