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مدير تعليم نجران يشارك المتطوعين إزالة التشوه في المدارس
واصلت إدارة تعليم منطقة نجران، أمس، أعمالها في تحسين ومعالجة مظاهر التشوّه البصري في محافظة حبونا من خلال دهان عدد من مدارس...
السديس يؤكد جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية الرئاسة العامة لشؤون...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 14 شخصا حاولوا تهريب ربع طن من القات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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