ضبط 14 شخصا حاولوا تهريب ربع طن من القات

مدير تعليم نجران يشارك المتطوعين إزالة التشوه في المدارس واصلت إدارة تعليم منطقة نجران، أمس، أعمالها في تحسين ومعالجة مظاهر التشوّه البصري في محافظة حبونا من خلال دهان عدد من مدارس... نجران: محمد آل مريح نجران: محمد آل مريح 09 ربيع الأول 1443 هـ 09 ربيع الأول 1443 هـ

السديس يؤكد جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية الرئاسة العامة لشؤون... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 09 ربيع الأول 1443 هـ 09 ربيع الأول 1443 هـ

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