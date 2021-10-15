بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية

وناقشت ورشة العمل المحاور التي تؤثر على أداء الغرف التجارية وقطاع الأعمال خلال الفترة القادمة، ومن هذه المحاور الاستدامة المالية، وتطوير التشريعات والأنظمة، منها اللائحة التنفيذية، واللوائح الداخلية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين اتحاد العرف السعودية والغرف التجارية، وكذلك تعزيز العلاقة مع وزارة التجارة والجهات الحكومية ذات الصلة، ومن ثم عرض نتائج دراسة معايير تقييم الغرف التجارية، مع عرض مقترح مؤشرات قياس الأداء لهذه الغرف.
والعمل على خدمة وتنمية وتطوير قطاع الأعمال وبحث العقبات والمعوقات العامة التي تعترضه، واقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها بما يحقق مصلحة القطاع وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة وخدمات الغرف.
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