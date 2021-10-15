قائد الحرس الثوري: نسيطر على جغرافيا "الخليج الفارسي" ومضيق هرمز

محمد بن مسعود - الدمام - قال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي إن بحرية الحرس باتت تسيطر على جغرافيا “الخليج الفارسي” ومضيق هرمز.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سلامي، لدى تفقده وحدات القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية في جزر الخليج ومضيق هرمز، الیوم الجمعة، بحسب وكالة “إرنا” الرسمية.

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وقال سلامي إن على أعداء إيران أن يدركوا حقيقة القدرات الهجومية والدفاعية للحرس الثوري.

وأشار إلى أن الحرس الثوري “يوجد في مضيق هرمز والخليج الفارسي بقوة”، مضيفا: “تسيطر بحرية الحرس الثوري على جغرافية الخليج الفارسي ومضيق هرمز، باستخدام منظومات الحرب الإلكترونية الحديثة، وهي من مفاخر القوات البحرية اليوم”.

وشدد على أن القوات الدفاعية والهجومية للحرس الثوري “جاهزة تماما لردود فعل قاسية ضد أي اعتداء”.

وقال سلامي: “نحن جاهزون لأي سيناريو واليوم بعض هذه الاستعدادات جارية على الدوام في شواطئ الخليج الفارسي”.

وأكد أن جاهزية القوات البحرية للحرس الثوري تزايدات خلال السنوات الأخيرة وتضاعفت قدراتها العسكرية على جميع المستويات.

ولفت إلى أن ذلك التطور شمل مجالات صناعة العوامات والمسيّرات البعيدة المدى وكذلك الصواريخ البحرية الموجهة.

وشدد على أن جميع المنظومات التي تستخدمها بحرية الحرس الثوري محلية الصنع بالكامل، بما في ذلك الغواصات والصواريخ والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة.

وأشار سلامي إلى أن الوحدات القتالية التابعة لبحرية الحرس “على مستوى الجاهزية غير العادية”، للاستجابة “السريعة والحاسمة” لأي تهديد في أي مكان، متعهدا بأن تثبت في المستقبل القريب قدرتها على “ملاحقة العدو لمسافات أبعد”.