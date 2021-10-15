طرح تطبيق “كلوب هاوس” للدردشة الصوتية، ميزة جديدة وصفت بأنها مخصصة للموسيقيين.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن تقنية “كلوب هاوس” الجديدة تتمثل في خيار صوتي عالي الجودة سيستفيد منه الموسيقيون بشكل خاص.
وسيظهر لمستخدمي “كلوب هاوس” أيقونة وضع صوتي جديدة تحت اسم “وضع الموسيقى”، يمكن العثور عليها عند ضغط النقاط الثلاث ضمن خيار “جودة الصوت”.
ولم يكشف “كلوب هاوس” عن أي من مواصفات الصوت، لكنه قال إنه يتيح للمستخدمين البث بجودة عالية في ستيريو.
وكتبت كلوب هاوس: “ستتمكن أيضًا من استخدام معدات صوتية احترافية لأدائك، مثل ميكروفونات يو إس بي الخارجية أو لوحات المزج”.
سيتمكّن المستخدمون أيضًا من إضافة الوضع إلى المقاطع الصوتية المسجلة مسبقًا.
تعد الميزة الجديدة هي التحسين الثاني لجودة الصوت خلال الشهرين الماضيين في “كلوب هاوس”، بعد طرح تقنيتي الصوت المكان وأصوات مكبرات الصوت.
“كلوب هاوس” يطرح ميزة جديدة مخصصة للموسيقيين
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-15
طرح تطبيق “كلوب هاوس” للدردشة الصوتية، ميزة جديدة وصفت بأنها مخصصة للموسيقيين.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن تقنية “كلوب هاوس” الجديدة تتمثل في خيار صوتي عالي الجودة سيستفيد منه الموسيقيون بشكل خاص.
وسيظهر لمستخدمي “كلوب هاوس” أيقونة وضع صوتي جديدة تحت اسم “وضع الموسيقى”، يمكن العثور عليها عند ضغط النقاط الثلاث ضمن خيار “جودة الصوت”.
ولم يكشف “كلوب هاوس” عن أي من مواصفات الصوت، لكنه قال إنه يتيح للمستخدمين البث بجودة عالية في ستيريو.
وكتبت كلوب هاوس: “ستتمكن أيضًا من استخدام معدات صوتية احترافية لأدائك، مثل ميكروفونات يو إس بي الخارجية أو لوحات المزج”.
سيتمكّن المستخدمون أيضًا من إضافة الوضع إلى المقاطع الصوتية المسجلة مسبقًا.
تعد الميزة الجديدة هي التحسين الثاني لجودة الصوت خلال الشهرين الماضيين في “كلوب هاوس”، بعد طرح تقنيتي الصوت المكان وأصوات مكبرات الصوت.
15 أكتوبر 2021 – 9 ربيع الأول 1443
06:24 PM
ستمكّنهم من استخدام معدات صوتية احترافية
طرح تطبيق “كلوب هاوس” للدردشة الصوتية، ميزة جديدة وصفت بأنها مخصصة للموسيقيين.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن تقنية “كلوب هاوس” الجديدة تتمثل في خيار صوتي عالي الجودة سيستفيد منه الموسيقيون بشكل خاص.
وسيظهر لمستخدمي “كلوب هاوس” أيقونة وضع صوتي جديدة تحت اسم “وضع الموسيقى”، يمكن العثور عليها عند ضغط النقاط الثلاث ضمن خيار “جودة الصوت”.
ولم يكشف “كلوب هاوس” عن أي من مواصفات الصوت، لكنه قال إنه يتيح للمستخدمين البث بجودة عالية في ستيريو.
وكتبت كلوب هاوس: “ستتمكن أيضًا من استخدام معدات صوتية احترافية لأدائك، مثل ميكروفونات يو إس بي الخارجية أو لوحات المزج”.
سيتمكّن المستخدمون أيضًا من إضافة الوضع إلى المقاطع الصوتية المسجلة مسبقًا.
تعد الميزة الجديدة هي التحسين الثاني لجودة الصوت خلال الشهرين الماضيين في “كلوب هاوس”، بعد طرح تقنيتي الصوت المكان وأصوات مكبرات الصوت.
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