“مايكروسوفت” تخلف وعدها لمنتظري “ويندوز 11”

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة اكتفت بطرحها رموزًا تعبيرية ثنائية الأبعاد

رصد تقرير صحفي عالمي كيف أن شركة “مايكروسوفت” الأمريكية أخلفت بوعدها لمنتظري نظام تشغيل “ويندوز 11”.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص أن مايكروسوفت لم تنفذ وعدها بتقديم رموز تعبيرية “إيموجي” ثلاثية الأبعاد في “ويندوز 11” واكتفت بطرحها رموزًا تعبيرية ثنائية الأبعاد.

ومن المقرر أن تظهر الرموز التعبيرية الجديدة في تصميمات “ديف تشانيل” بويندوز 11 هذا الأسبوع عند طرحها على الجمهور العام لأول مرة.

وكانت مايكروسوفت قد وعدت في يوليو الماضي بتقديم رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد في ويندوز 11، ولكن يبدو أن الشركة الأمريكية غيرت من رأيها عند طرح النظام للجمهور.