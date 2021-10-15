محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أكد المستشار في الشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ماجد الصبي، أن الهيئة تستقبل بلاغات تهريب المخدرات بسرية تامة، مع رصد مكافآت مالية في حال التحقق من صحة المعلومات المقدمة.
وقال الصبي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الهيئة تعمل على أحكام الرقابة على الواردات والمُسافرين لكشف أي محاولات للتهريب، مشددًا على أن المنافذ الجمركية على استعداد كامل لكشف تلك المحاولات.
ونوه إلى أن هناك توحيدًا للجهود من قبل الجهات ذات العلاقة للحد من عمليات التهريب، والعمل على مكافحة التهريب.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار بـ”الزكاة والجمارك”: نستقبل بلاغات التهريب بسرية تامة.. ونرصد لها مكافآت (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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