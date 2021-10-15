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وزير الصحة: وضعنا الصحي مطمئن ويجب الالتزام بالإجراءات

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الدمام - شريف احمد - تقدم وزير الصحة، توفيق الربيعة، بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد على متابعتهم واهتمامهم بصحة الجميع منذ بداية الجائحة.

وقال وزير الصحة على صفحته الرسمية في "تويتر": "أتقدم بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على متابعتهم واهتمامهم بصحة الجميع منذ بداية الجائحة".

وأضاف: "وضعنا الصحي مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم، أرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتكم من انتقال العدوى".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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