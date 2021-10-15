محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.
وجاء القرار بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المُختصة، ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات.
وكان المصدر، قد أعلن صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بـ”الداخلية”: إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية بالمطاعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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