مصدر بـ”الداخلية”: إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية بالمطاعم

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

وجاء القرار بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المُختصة، ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات.

وكان المصدر، قد أعلن صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداءً من يوم الأحد المقبل.