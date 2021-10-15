عبدالعزيز بن سلمان: ولي العهد سيعلن أرقامًا مذهلة حول الطاقة الشهر الجاري (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة لديها رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كاشفًا عن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أرقامًا مذهلة حول خفض المملكة انبعاثاتها الناتجة عن الطاقة نهاية الشهر الجاري.

وقال وزير الطاقة، خلال مشاركته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إن الغاز الصخري سيستخدم لإنتاج 50 % من إجمالي الطاقة الكهربائية، والـ50% الأخرى ستكون من الطاقة المتجددة.

ونوه إلى أن المملكة ستصبح المنتج الأكثر كفاءة وفاعلية لكل مصادر الطاقة بحلول 2030، كما ستقلل من انبعاثاتها بأرقام أقل ما يقال عنها إنها مذهلة وهو ما سيشاهده الجميع بتاريخ 23 و24 و25 عندما يتحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عما تستطيع المملكة فعله وإنجازه، لما لها من تاريخ حافل بالإنجازات.