محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة لديها رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كاشفًا عن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أرقامًا مذهلة حول خفض المملكة انبعاثاتها الناتجة عن الطاقة نهاية الشهر الجاري.
وقال وزير الطاقة، خلال مشاركته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إن الغاز الصخري سيستخدم لإنتاج 50 % من إجمالي الطاقة الكهربائية، والـ50% الأخرى ستكون من الطاقة المتجددة.
ونوه إلى أن المملكة ستصبح المنتج الأكثر كفاءة وفاعلية لكل مصادر الطاقة بحلول 2030، كما ستقلل من انبعاثاتها بأرقام أقل ما يقال عنها إنها مذهلة وهو ما سيشاهده الجميع بتاريخ 23 و24 و25 عندما يتحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عما تستطيع المملكة فعله وإنجازه، لما لها من تاريخ حافل بالإنجازات.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز بن سلمان: ولي العهد سيعلن أرقامًا مذهلة حول الطاقة الشهر الجاري (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.