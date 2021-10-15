الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل محاولة الهجوم على جنوده قرب القدس

محمد بن مسعود - الدمام - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن عددا من الأشخاص حاولوا الهجوم على جنوده الذين تصادف وجودهم داخل حافلة في محطة وقود قرب القدس.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: “وردت أنباء، الليلة الماضية، عن محاولة مهاجمة جنود إسرائيليين في محطة وقود بالقرب من القدس”.

وأضاف: ” يظهر التحقيق الأولي أن حافلة تقل (جنود) مبتدئين توقفت في إطار رحلتها في محطة وقود بالقرب من القدس. ونزل عدد من المجندات من الحافلة، عندما اقترب منهن عدد من المشتبه بهم بطريقة مريبة وقاموا بتهديدهن”.

وتابع: “نزل جندي كان في الحافلة ولاحظ ذلك، وحاول إبعاد المشتبه بهم الذين اعتدوا عليه وطرحوه أرضا”.

وقال : “لاحظ اثنان من القادة المشتبه بهم وهم يقتربون من الحافلة مسلحين بالهراوات، ونزل القادة من الحافلة وأطلقوا النار في الهواء، وبعد ذلك فر المشتبه بهم من المكان”.

ويسود منطقة القدس توتر متزايد بين الفلسطينيين من جهة وقوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين من جهة أخرى عقب إصدار محكمة إسرائيلية قرارا يقضي بالسماح للمستوطنين بالصلاة الصامتة في باحات المسجد الأقصى.

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