مقتل نائب بريطاني طعنًا داخل كنيسة

محمد بن مسعود - الدمام - اعتقال شخص عشريني.. وضبط السكين

قُتل نائب بريطاني بحزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد طعنه عدة مرات، يوم الجمعة، على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

وتعرض ديفيد أميس البالغ من العمر 69 عامًا، الذي يمثل ساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنجلترا للطعن ظهر الجمعة في كنيسة بلفيرز المعمدانية.

ودخلت قوات الشرطة الكنيسة، وقالت إنها اعتقلت رجلا وإنها لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث.

وبحسب “رويترز”، أوضحت الشرطة أن النائب أميس “تلقى علاجًا على أيدي خدمات الطوارئ، لكنه فارق الحياة في مكان الحادث”.

وتابعت “تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 25 عامًا على وجه السرعة بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ضلوعه في القتل، وتم العثور على سكين”.

وانتخب أميس لأول مرة في البرلمان لتمثيل باسيلدون عام 1983،ثم ترشح للانتخابات في ساوثيند ويست عام 1997.