دوريات الأفواج بجازان تحبط تهريب ربع طن قات

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكّنت من إحباط تهريب “296” كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على مهربيها؛ وهم “14” متهمًا؛ “3” مواطنين، و”11″ مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
وقال “الطويان”: تم توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
15 أكتوبر 2021 – 9 ربيع الأول 1443 05:49 PM
القبض على 14 مهربًا وإحالتهم إلى جهة الاختصاصدوريات الأفواج بجازان تحبط تهريب ربع طن قات
صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكّنت من إحباط تهريب “296” كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على مهربيها؛ وهم “14” متهمًا؛ “3” مواطنين، و”11″ مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
وقال “الطويان”: تم توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
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