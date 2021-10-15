دوريات الأفواج بجازان تحبط تهريب ربع طن قات

محمد بن مسعود - الدمام - القبض على 14 مهربًا وإحالتهم إلى جهة الاختصاص

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكّنت من إحباط تهريب “296” كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على مهربيها؛ وهم “14” متهمًا؛ “3” مواطنين، و”11″ مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وقال “الطويان”: تم توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.