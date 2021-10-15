ما موقف إقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح بعد تخفيف الاحترازات؟ بيان «الداخلية» يوضح

الرياض - محمد عبدالله - قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن الموافقة الكريمة صدرت على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

وأكدت وزارة الداخلية، السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، شريطة التحصين نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

وشددت على أن يجب التحصين بجرعتين لحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها، على أن يستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

وقالت الوزارة إن تطبيق التباعد وارتداء الكمامات مستمر في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.

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