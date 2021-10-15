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بالفيديو.. لأول مرة فتيات سعوديات يحترفن الرماية

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الرياض - محمد عبدالله - احترفت عدة فتيات سعوديات –لأول مرة- الرماية، وذلك عقب تدريبهن على يد مدربين دوليين.

ونشرت الإخبارية تقريرا مصورا ذكرت فيه أن الفتيات يشكلن النواة الأولى للمدربات والمحكمات للفتيات السعوديات في الرماية.

وقالت إحدى المشاركات بالدورة التدريبية، إنه تم توفير المدربين لهم والأدوات اللازمة، وأنهن سيصبحن مدربات ومحكمات في هذه النوعية.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد، شهد إقبالا كبيرا من النساء على اقتناء أسلحة الصيد، حيث تم ولأول مرة، إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات.

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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