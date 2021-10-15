انخفاض طفيف في الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء 44.3 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن انخفاض طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 112 حالة، فيما تم أمس الخميس تسجيل 113 حالة، وذلك بارتفاع قدره حالة واحدة فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و42 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (44372155) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

اقرأ أيضا:

وزير الصحة: الحصول على جرعتين مهم جدًا للحماية من متحوِّرات كورونا

بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين لدخول عدد من الأماكن والأنشطة.. اليوم