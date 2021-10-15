وزير الموارد البشرية يعلن فتح التقديم للجائزة الوطنية للعمل التطوعي

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، عن فتح باب التقديم في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي.

وقال الوزير الراجحي –عبر تويتر: «يسعدنا اليوم أن نعلن عن إتاحة فرصة التقدم للجائزة الوطنية للعمل التطوعي؛ استكمالًا لمسيرة دعم وتشجيع وتقدير الجهود التطوعية المبذولة من قبل الأفراد ومختلف القطاعات».

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الجائزة، والمشاركة بها، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

وتعد الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، أداة فاعلة لتحفيز وإلهام المتطوعين والمتطوعات بالقطاعات المجتمعية المختلفة.

وتهدف الجائزة بشكل رئيس لإبراز وتكريم الجهود التطوعية المختلفة ونشر وترسيخ الفكر التطوعي لدى أفراد المجتمع والمساهمة في بناء صورة ذهنية إيجابية عن المجتمع السعودي تجاه قيم العطاء والبذل.

اقرأ أيضا:

الهيئة الملكية بالجبيل تختتم برنامج «الرخصة الدولية للعمل التطوعي»