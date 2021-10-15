الصحة: جميع لقاحات كورونا بالمملكة معتمدة.. والتبديل بينها آمن

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة، التذكير، بان الحصول على جرعتين من لقاح كورونا هو الذي يجب أن يحصل عليه كل فرد، وأن جميع اللقاحات معتمدة في المملكة والتبديل بينها آمن.

وذكرت الصحة –عبر تويتر- ضمن إجاباتها على الأسئلة الأكثر شيوعا، أن جميع اللقاحات الموجود بالمملكة معتمدة، وبالإمكان التبديل بينها، حسب الدراسات العلمية الموثوقة.

وأشارت إلى أن اللقاح تكتمل قيمته بالحصول على الجرعتين، قائلة «كملها الجرعة الواحدة لا تكفي».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن 80 بالمائة من حالات فقدان البصر يمكن تجنبها، بفحوصات النظر الدورية، التي تساعدك على اكتشاف الأمراض مبكراً.

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